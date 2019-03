„ItaloBrothers“ treten beim Grafschaft Open Air auf

Nordhorn Der Veranstalter des Grafschaft Open Air 2019, die Firma Voiceman Management UG, hat einen weiteren Stargast für die diesjährige Veranstaltung bekannt gegeben.

Mit den „ItaloBrothers“ konnte man eine vor allem in Skandinavien sehr erfolgreiche Dance-Formation mit Grafschafter Wurzeln verpflichten. Der gebürtige Nordhorner Sänger Matthias Metten tourt mit den „ItaloBrothers“ (Hits: „Summer Air“, „Stamp on the Ground“) seit Jahren erfolgreich durch Europa. Somit hat das Grafschaft Open Air mit ItaloBrothers, Lea, Nico Santos und Rea Garvey bereits vier hochkarätige Interpreten gewinnen können.

Mittlerweile wurde bereits mehr als die Hälfte des verfügbaren Kartenkontingents verkauft. Das Festival findet am Sonnabend, den 25. Mai, auf der Festwiese der Bentheimer Eisenbahn in Nordhorn statt. Beginn: 16 Uhr (Einlass: 15 Uhr).