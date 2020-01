Empfehlung - Israelische Jugendliche zu Gast in Nordhorn

Nordhorn Die immer stärkere Durchdringung des täglichen Lebens durch die Nutzung des Internets und sozialer Medien als Kommunikationsform ist in beiden Gesellschaften und besonders unter jungen Menschen gleich, so stellte die Austauschgruppe in ihrer Projektarbeit zu diesem Thema fest. Dennoch gibt es auch Unterschiede. So stellten die kulturell gemischten Kleingruppen fest, dass die Teilnehmer aus Haifa ihr Smartphone häufiger und länger nutzten als Nordhorner Jugendliche, besonders an schulfreien Tagen. Laut der Umfrage einer Austauschgruppe in der Nordhorner Innenstadt nutzten mehr als 50 Prozent der Befragten das Smartphone, um mit Freunden im Alltag in Kontakt zu sein, und nur jeweils knapp 25 Prozent das Telefon oder die persönliche Begegnung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/israelische-jugendliche-zu-gast-in-nordhorn-340587.html