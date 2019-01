IPG: Oberschulen brauchen Wettbewerb

Mehr Wettbewerb in der Nordhorner Schullandschaft fordert die Initiative Pro Grafschaft. Sie will die drei Oberschulen ermuntern, jeweils ein eigenes Profil zu entwickeln und gezielter auf die Berufe in Handwerk und Gewerbe hin auszubilden. Dazu müssten die Schulbezirke aufgehoben werden. Foto: Masselink