Nordhorn Einen Anschluss der Nordhorner Schulen an das Gigabit-Netz fordert Uwe Heiduczek, Mitglied der Ratsfraktion der Initiative Pro Grafschaft (IPG). „Auch wenn zurzeit die Förderrichtlinien zur Umsetzung des Digitalpaktes vom Land Niedersachsen noch nicht vorliegen und somit keine Förderanträge gestellt werden können, sollte die Verwaltung wenigstens schon einmal die Möglichkeiten in Betracht ziehen und Planungskonzepte ausarbeiten, um eine kurzfristige Umsetzung zu gewährleisten“, teilte er in einer Presseerklärung mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ipg-fordert-gigabit-netz-fuer-schulen-der-stadt-293571.html