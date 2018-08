Innovative Sporttrends für Schüler des EGN Nordhorn

Nordhorn Das Evangelische Gymnasium Nordhorn (EGN) schließt einen Kooperationsvertrag mit der Sportjugend Grafschaft Bentheim. Dr. Gabriele Obst vom EGN und Tanja Hennig, Sportreferentin bei der Sportjugend Grafschaft Bentheim, einer Organisation im Kreis-SportBund, verabredeten am Donnerstag eine vertiefende Kooperation. Es geht um das Kennenlernen von neuen Trends im Sport.

Schon seit 2013 führen das Gymnasium sowie die Sportjugend regelmäßig gemeinsam Projekte durch, welches sich bisher vor allem in der erfolgreichen Ausbildung von Sportassistenten in den Jahrgängen 7 und 8 zeigte. Als erste Schule im Bereich des Landes-Sport-Bunds Niedersachsen qualifizierte das EGN im Bereich des Ganztagsangebots sowie bei Blockveranstaltungen im Haus des Sportes Jugendliche dazu, im außerunterrichtlichen Schulsport und im Sportverein Verantwortung für sich und andere Sportler zu übernehmen. Mit diesem Konzept ist die Zusammenarbeit zwischen Sportjugend und EGN zum Vorbild für weitere Schulen im Kreis geworden.

„Neben der Ausbildung der Assistenten wurde als neues Kernstück der Kooperation ein wöchentlich wiederkehrendes Sportangebot für alle Schüler geschaffen, bei dem neue innovative Trends des Sports vorgestellt und erprobt werden“, heißt es in einer Mitteilung. So soll ganzheitliches Fördern und Fordern im Bereich der individuellen Fähig- und Fertigkeiten in Ergänzung zum regelmäßigen Schulsport ermöglicht werden.