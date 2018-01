Empfehlung - Innenstadt und Bahnanschluss dominieren Neujahrsempfang

Nordhorn. „Das Thema ‚Wasserstadt‘ hatte immer Priorität bei uns, nur nicht die höchste.“ Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling stellte beim Neujahrsempfang in der Alten Weberei am Sonntag Pläne und Ideen vor, wie die Innenstadt aufgewertet, der Einzelhandel gestärkt und der Tourismus weiter angekurbelt werden können. So soll beispielsweise ein Innenstadthafen dort entstehen, wo bislang noch die Linienbusse in Nordhorn halten, am ZOB.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/innenstadt-und-bahnanschluss-dominieren-neujahrsempfang-220911.html