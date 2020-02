/ Lesedauer: ca. 2min Innenstadt am Wasser: Wettbewerbsergebnisse im Bürgerdialog

Die Planungsansätze für die Nachnutzung des ZOB sowie angrenzender Uferbereiche der Vechte waren Hintergrund für den städtebaulichen Wettbewerb Innenstadt am Wasser. In 14 Tagen werden die Siegerentwürfe in einer öffentlichen Dialogveranstaltung gezeigt.