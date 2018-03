Empfehlung - Inklusion gelingt durch gelebte Nachbarschaft

Nordhorn. Seit rund 60 Jahren wohnt Hanni Winter in der ehemaligen Textilarbeitersiedlung an der Neuen Straße. Nachbarschaftsfeste und gemeinsame Fahrten waren unter den Anwohnern an der Tagesordnung. „Über die Jahre ist das aber eingeschlafen“, erzählt Winter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/inklusion-gelingt-durch-gelebte-nachbarschaft-230139.html