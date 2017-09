Infoveranstaltung zum Lungentag in der Euregio-Klinik

gn Nordhorn. Am 16. September findet der Deutsche Lungentag zum 20. Mal statt. Mit dem diesjährigen Motto „Prävention: Vorbeugen ist besser als Therapieren“ will die Selbsthilfegruppe „Atmen ist Leben“ auf Möglichkeiten aufmerksam machen, um Atemwegs- und Lungenerkrankungen vorzubeugen. Zudem wird Oberarzt Peter Hambach aus der Klinik für Innere Medizin für Fragen zur Verfügung stehen.

Die kostenlose Informationsveranstaltung ist am Sonnabend, 16. September, von 11 bis 17 Uhr in der Euregio-Klinik in Nordhorn und soll die Öffentlichkeit für das Thema Lungen- und Atemwegserkrankungen sensibilisieren. Die Ziele sind die öffentliche Darstellung von Atemwegs- und Lungenerkrankungen sowie Förderung der Forschung und Lehre im Fach Pneumologie. Geboten werden Vorträge zum Thema Prävention sowie Diagnostik und Therapie. Parallel dazu finden Lungenfunktionstests statt. Jugendliche und Erwachsene haben die Möglichkeit, sich über Tabakrauchentwöhnung, Inhalationstechniken, Lungensport und Physiotherapie zu informieren. Auch für Kaffee und Gebäck wird gesorgt.

Die Veranstaltung wird organisiert von der Selbsthilfegruppe „Atmen ist Leben“ unter der Leitung von Dieter Schmiedel, der unter Telefon 05943 9857244 kontaktiert werden kann.

Weitere Informationen bietet die Selbsthilfekontaktstelle des Landkreises Grafschaft Bentheim. Ansprechpartnerin ist Annegret Hölscher, die unter Telefon 05921 961867 weitere Auskünfte erteilt.