Informationsveranstaltung zur Entwicklung der Blanke

gn Nordhorn. Unter dem Motto „Lebensqualität für alle“ informiert die Verwaltung ab 18 Uhr über die aktuellen Projekte im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau West sowie über die geplanten Maßnahmen zur Umsetzung des Spiel- und Quartiersplatzkonzepts für den Stadtteil Blanke.

Die Weiterentwicklung dieses Stadtteils wird seit 2013 durch das Förderprogramm Stadtumbau-West gefördert. Aufgrund eines erneuten Förderantrags der Stadt Nordhorn wurde das anfängliche Fördervolumen für dieses Gebiet später von drei Millionen Euro auf rund sechs Millionen Euro aufgestockt. Das bietet dem Stadtteil Blanke noch mehr Möglichkeiten, Lebensqualität für alle zu schaffen.

Die Stadt Nordhorn hat in Zusammenarbeit mit den Büros „re.urban“ und „urban.orbit“ in den Jahren 2015 und 2016 einen Rahmenplan entwickelt, der die Zukunftsperspektiven für die Blanke darstellt. Dieser Rahmenplan wird bei der Veranstaltung in der Ludwig-Povel-Schule vorgestellt.

Des Weiteren wurde im Frühjahr 2017 der Maßnahmenkatalog für den Stadtteil Blanke im Rahmen der Umsetzung des Spiel- und Quartierskonzeptes beschlossen. In Zukunft soll das Angebot an Spiel- und Quartiersplätzen in Nordhorn aufgewertet werden. Die Plätze sollen besser ausgestattet sein, unterschiedliche Schwerpunkte haben und Angebote für alle Generationen bieten. Der Maßnahmenkatalog beinhaltet auch die Schaffung des neuen Platzes „Blankepark“ sowie die Schließung einiger Plätze. Auch diese Maßnahmen werden bei der Informationsveranstaltung ausführlich erläutert.

Alle interessierten Bürger sind zur Teilnahme an der Veranstaltung eingeladen. Im Anschluss an den Vortrag von Stadtbaurat Thimo Weitemeier lädt die Stadt zur Diskussion sowie zum gemütlichen Ausklang bei Schnittchen und Getränken ein.

Vor der Veranstaltung gibt es eine „Stadtradeltour“ durch die Blanke mit Stadtbaurat Thimo Weitemeier und Klimaschutzmanagerin Lizzi Sieck. Im Rahmen der Tour werden einige Stadtumbauprojekte direkt vor Ort vorgestellt. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Spielplatz „Daimlerstraße/Kanal“. Ziel ist die Ludwig-Povel-Schule, pünktlich zum Beginn der Informationsveranstaltung um 18 Uhr.