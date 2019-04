Information und Netzwerk für den Mittelstand im NINO-Hochbau

Nordhorn Die Zusammenlegung der Bereiche Produktion und IT in einem gemeinsamen Forum entstand durch die Wintervorlesungsreihe „IT in der digitalisierten Produktion“ der IT-Achse. „Es hat sich deutlich gezeigt, dass die Rolle der IT in produzierenden Unternehmen immer wichtiger wird. Die Neugestaltung des Forums hebt eben diese Synergieeffekte hervor, denn Informationstechnische Systeme können Unternehmen befähigen, effizienter und kundenorientierter zu arbeiten“, so Dr. Tim Husmann, Netzwerkmanager der IT-Achse. Das Forum Produktion & IT sei daher ideal, den mittelständischen Unternehmen diese Möglichkeiten aufzuzeigen – nicht zuletzt in der Keynote von „MES-Papst“ Prof. Dr. Jürgen Kletti.

Schwerpunktthemen des Jahres

Die Veranstaltung bietet den Teilnehmenden eine Austausch- und Informationsplattform zu den aktuellen Themen der produzierenden Unternehmen. Die Schwerpunkte dieses Jahr sind dabei neben dem Thema „IT in der digitalisierten Produktion“ die Themen „Transportsysteme und Logistik“, „Energie- und Umwelttechnik“, „Kunststofftechnik“ sowie „Produktionstechnologien“. „Wir haben den Geschäftsführern, Entscheidern, Fachkräften und Interessierten aus der Region und darüber hinaus ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Dazu gehören über 35 hochkarätige Vorträgen, eine begleitende Fachausstellung und Unternehmensbesichtigungen zu zahlreichen Themen“, erläutert Dr. Dirk Lüerßen, Geschäftsführer der Wachstumsregion Ems-Achse e.V.

Austausch und Regionalität

Bernard Krone, Vorstandsvorsitzender der Ems-Achse und Geschäftsführer der Bernard Krone Holding SE & Co. KG, hebt den Netzwerkgedanken der Veranstaltung hervor: „Neben den vielfältigen Angeboten des Forums steht natürlich insbesondere das Netzwerken im Vordergrund, denn das Forum Produktion & IT ist die größte Fachveranstaltung für das produzierende Gewerbe in der Region Nordwest.“

Talkrunde mit Finanzminister Hilbers

Interaktiv gestaltet sich die Veranstaltung nicht nur in den Sessions. Auch in der Talkrunde mit dem niedersächsischen Finanzminister Reinhold Hilbers, Prof. Dr. Jürgen Kletti sowie dem geschäftsführenden Gesellschafter der Neuenhauser Unternehmensgruppe, Bernd Voshaar, werden die aktuellen Themen der produzierenden Unternehmen diskutiert.

Informationen und Tickets zur Teilnahme am Forum Produktion & IT finden Interessierte auf der Internetseite www.forum-produktion-it.de.