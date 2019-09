Empfehlung - Info-Abend der Grünen über Gleichstellungsarbeit in Nordhorn

Nordhorn Seit 27 Jahren existiert in Nordhorn ein Gleichstellungsbüro, seit zwölf Jahren ist Anja Milewski Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Nordhorn. Nordhorns Grüne haben sie für eine Infoveranstaltung am Dienstag, 24. September, in das Café Nordhörnchen, Lingener Straße 7, gegenüber der alten Kirche am Markt gewinnen können und freuen sich über zahlreiche Besucher. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/info-abend-der-gruenen-ueber-gleichstellungsarbeit-in-nordhorn-317457.html