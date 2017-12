Empfehlung - Indoor-Kunstflug: Ein Fliegertänzchen zu „Titanic“

Nordhorn. Die drei grauen Transportboxen in einer der Umkleidekabinen des Nordhorner Euregiums nehmen gleich mehrere Quadratmeter Platz in Anspruch. „Es stimmt schon: Sie wirken ein wenig einschüchternd, fast wie Särge“, sagt Helmut Langwost, der Jugendwart des Modellflugclubs (MFC) Nordhorn. Dass das Utensil, das in den Boxen transportiert wird, dabei nur aberwitzige 40 Gramm wiegt, klingt da für den Laien fast schon unglaubwürdig. Doch es ist ein Muss für ein Modellflugzeug, weil es sonst durch äußere Windeinflüsse Schaden nehmen könnte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/indoor-kunstflug-ein-fliegertaenzchen-zu-titanic-217248.html