In zwei Konzerten erklingen Chorwerke aus fünf Jahrhunderten

gn Nordhorn. In Neuenhaus beginnt das Jubiläumskonzert unter dem Titel „Cantate Domino“ am Sonnabend, 5. Mai, um 19.30 Uhr in der katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt. In Nordhorn konzertiert der Chor am Sonntag, 6. Mai, bereits um 17 Uhr in der lutherischen Kreuzkirche an der Van-Delden-Straße.

Das Publikum darf sich auf A-cappella-Chormusik von namhaften Komponisten aus fünf Jahrhunderten freuen. Von Heinrich Schütz mit seiner fünfstimmigen Motette „Verleih uns Frieden“ aus dem Jahr 1648 spannt das Konzertprogramm den Bogen bis zum 2001 entstandenen „Ubi Caritas“ des Norwegers Ola Gjeilo. Zeitlich dazwischen einzuordnen sind bis zu achtstimmige Vokalkompositionen von Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn Bartholdy Josef Rheinberger sowie moderne Kompositionen der Gegenwart von John Rutter, Knut Nystedt und Josef Swider.

Als Gegensatz zur Vielstimmigkeit des Chores wurden als instrumentale Kompositionen für Violoncello Bachs Solo-Suiten sowie die Solo-Suite Nr. 1 von Max Reger für das Programm ausgewählt. Gespielt werden ausgewählte Sätze und Auszüge aus diesen Werken von der Niederländerin Barbera Vinke-Deinum. Die Gesamtleitung der Konzerte liegt in Händen des musikalischen Leiters des Vokalensembles Stephan Braun.

Karten für die Konzerte sind zum Preis von 11,50 Euro in Nordhorn bei den Grafschafter Nachrichten und in der Thalia-Buchhandlung (ehemals Viola Taube) erhältlich. In Neuenhaus gibt es Karten im Bürgerbüro im Rathaus. Außerdem können Karten online über „Pro Ticket“ sowie bei allen Chormitgliedern erworben werden. Das auf die Konzerte folgende lange Himmelfahrts-Wochenende nutzt das Vokalensemble Frenswegen zu einer viertägigen Chorfahrt nach Dresden. Dort wird das Konzertprogramm in einem weiteren Konzert dargeboten. Mit einem großen Chor- und Orchesterkonzert will das Vokalensemble sein zehnjähriges Chorjubiläum am 8. Dezember beschließen. Dann werden in der katholischen St.-Augustinus-Kirche in Nordhorn Bachs „Magnificat“ und Vivaldis „Gloria“ aufgeführt. Die Proben dafür beginnen noch vor der Sommerpause.