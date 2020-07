In Nordhorn läuft die Ferienaktion „Sommer im Stoffbeutel“

Nordhorn Die Jugend- und Projektreferenten des CVJM im Westbund und der reformierten Kirchengemeinde haben sich für diesen Sommer eine besondere Aktion einfallen lassen. Damit trotz ausgefallener Freizeiten und Coronabeschränkungen keine Langeweile aufkommt, können sich Kinder der Klassen 1 bis 5 an jedem Samstag in den Sommerferien von 10 bis 12.30 Uhr kostenlos den „Sommer im Stoffbeutel“ am Gemeindehaus am Markt abholen. Jeder Stoffbeutel enthält wechselnde Rätsel- und Malaufgaben sowie Bastel-, Spiel- und Backaufgaben. Ein Großteil des benötigten Materials befindet sich bereits in dem Beutel. So kann zu Hause direkt losgebastelt und gespielt werden.

Ergänzt wird das Angebot durch Einladungen zu Aktionen, Rallyes und Spielnachmittagen sowie digitalen Mit-mach-Aktionen für die älteren Kinder und Ausflugstipps für die ganze Familie.