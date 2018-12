In Klausheide und auf dem Vechtesee leuchtet es adventlich

Rechtzeitig zum ersten Advent haben in Nordhorn wieder zwei private Initiativen für vorweihnachtliches Ambiente in der Stadt gesorgt: In Klausheide wurde ein Weihnachtsmarkt eröffnet. Auf dem Vechtesee leuchtet wieder ein schwimmender Weihnachtsbaum.