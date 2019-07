Empfehlung - In der Nordhorner Kornmühle gibt es sechsmal Kleinkunst

Nordhorn Höhepunkt ist sicherlich der Auftritt des „Düsseldorfer Kom(m)ödchens“, einer der renommierten deutschen Kabarettbühnen. Den Anfang macht das „Wall Street Theatre“ am Sonnabend, 28. September, mit dem sprechenden Programmtitel „All inclusive an Bord der MS Arthrosa“. Herr Schultze und Herr Schröder (Christian Klömpken und Andreas Wiegels), in Nordhorn vom Straßenkulturfest 2018 her bekannt, nehmen das Publikum mit auf eine turbulente Seefahrt „mit viel Seemannsgarn, Witz, skurrilem Humor, Artistik und einer Prise Poesie“. Am Mittwoch, 30. Oktober, macht Christopher Köhler seine „Große Klappe“ auf mit „Tricks dahinter“. Die „Kölnische Rundschau“ bewertete ihn so: „Der Mix aus verblüffenden Kunststücken und totalem Blödsinn machte enorm viel Spaß“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/in-der-nordhorner-kornmuehle-gibt-es-sechsmal-kleinkunst-308665.html