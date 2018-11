Empfehlung - In der Kornmühle: Ganz normaler Wahnsinn eines Büroalltags

Nordhorn Der Kabarettist Till Frey sinniert in seinem aktuellen Soloprogramm „Endlich Freytag“ über den Wahnsinn des Büroalltags. Am Sonnabend, 3. November, um 20 Uhr, ist er in der Nordhorner Kornmühle zu Gast. Mal ironisch, mal bissig, mal scharfsinnig und mit feinem Spott trifft er den Alltagsnerv.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/in-der-kornmuehle-ganz-normaler-wahnsinn-eines-bueroalltags-263915.html