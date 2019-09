In der Alten Weberei: Wissenschaft als krachende Show

Am Sonnabend, 19. Oktober, wird es um 15 Uhr in der Alten Weberei in Nordhorn spannend, laut und lustig: Unter dem Programmtitel „Wenn’s stinkt und kracht, ist’s Wissenschaft!“ präsentiert Konrad Stöckel seine ungewöhnliche Comedy-Wissenschaftsshow.