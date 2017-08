Empfehlung - In Bildern: Der GN-Familientag im Tierpark

hi Nordhorn. Am Sonntag haben die Grafschafter Nachrichten zum Familientag in den Tierpark geladen. Reiten auf Pferden und Esel und Kühe zum Anfassen. Es gab jede Menge tierische Aktionen und Kleinkunst zum Mitmachen vom TPZ in Lingen. Kinderliedermacher Christian Hüser präsentierte seine Hits für Kids. Auch mit dabei: Tierparkurgestein Bauer Harm! Aber schauen Sie selbst, in unserer Bildergalerie.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/in-bildern-der-gn-familientag-im-tierpark-205264.html