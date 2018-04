Empfehlung - Immer wieder Ärger mit Ampel an der Euregiostraße

Nordhorn. Ob rot, gelb oder grün, die Signale der Ampelanlage an der Euregiostraße waren in den vergangenen Tagen nicht besonders häufig zu erkennen. Immer wieder war die Ampelanlage an der Ecke Ootmarsumer Weg ausgefallen. Besonders gefährlich ist dies für die vielen Schüler, die die Euregiostraße überqueren müssen. Zuletzt versagte die wichtige Ampel am Wochenende und am Dienstag ihren Dienst. Zeitweise regelte die Polizei den Verkehr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/immer-wieder-aerger-mit-ampel-an-der-euregiostrasse-232274.html