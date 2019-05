Im Tierpark stehen die Mütter im Fokus

Nordhorn Am kommenden Sonntag, 12. Mai, stehen im Tierpark Nordhorn alle Mütter im Fokus: Für sie gibt es Gratis-Vanillesofteis in der Zeit von 11 bis 15 Uhr am Kioskfenster bei der Cafeteria, so lange der Vorrat reicht.

„Bei den Wappentieren des Tierparks lohnt sich derzeit ein aufmerksamer Blick in das Gehege“, teilt der Familienzoo außerdem mit. Hier gibt es passend zum Muttertag wieder eine frisch gebackene Mutter: Bisonkuh „Nata“ brachte am vergangenen Freitag vor den Augen der Besucher ein gesundes Kälbchen zur Welt. Somit ist die Herde der seltenen Waldbisons wieder ein kleines Stückchen größer geworden.