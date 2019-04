Empfehlung - Im Tierpark Nordhorn hat der Osterhase wieder viel zu tun

Nordhorn „Und was sagt man?“ Das ist wohl die häufigste Frage am Sonntag im Tierpark. „Danke!“, war die leise Antwort der meisten Kinder, die sich sichtlich vom Osterhasen beeindruckt zeigten. Auch wenn der nicht echt ist, so haben die Kleinen ordentlich Ehrfurcht. An diesem Morgen ist es Robin Schroven, der in das Osterhasenkostüm geschlüpft ist und die Besucher gleich am Eingang empfängt. In der Hand hat er einen großen Weidenkorb mit kleinen Geschenken wie Malbücher, Stifte und auch Spielzeug. Jedes Kind darf sich eines aussuchen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/im-tierpark-nordhorn-hat-der-osterhase-wieder-viel-zu-tun-293364.html