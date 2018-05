Empfehlung - Im Klausheider Tower: Die ordnende Hand der Sportfliegerei

Nordhorn. „Wind 8,5 Knoten, 85 Grad, Crosswind 4,9, Start nach eigenem Ermessen auf Runway null fünf.“ In abgehacktem „Fliegerchinesisch“ gibt Ingo Landzettel der „D-EIJH“ den Start frei und beobachtet aus seiner gläsernen Kontrollkanzel, wie sich wenige hundert Meter vor ihm eine weiß-blaue Piper mit aufbrüllendem Motor in Bewegung setzt. Sekunden später ist das einmotorige Sportflugzeug auf dem Weg nach Helgoland im strahlendblauen Himmel verschwunden. Alltag für den „hauptamtlichen Beauftragten für Luftaufsicht“ am Flugplatz Klausheide.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/im-klausheider-tower-die-ordnende-hand-der-sportfliegerei-235871.html