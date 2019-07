IHK-Projekt soll Nachwuchs an die Region binden

Die Bekuplast GmbH mit Sitz in Ringe bietet Schülern und Lehrkräften der Gewerblichen Berufsbildenden Schulen in Nordhorn intensivere Einblicke in die Arbeitswelt. Sie vereinbarten im Rahmen des Projekts „Schule-Wirtschaft“ der IHK eine Zusammenarbeit.