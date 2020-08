IHK gibt Tipps für Existenzgründer in Nordhorn

Nordhorn Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Osnabrück–Emsland–Grafschaft Bentheim bietet am Donnerstag, 20. August, kostenlose Einzelgespräche zum Thema Existenzgründung im IHK-Büro im NINO-Hochbau an. In einem persönlichen Gespräch können alle, die sich beruflich auf eigene Beine stellen wollen, rechtliche Informationen erhalten und individuelle Probleme beim Sprung in die Selbstständigkeit erörtern. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Karen Frauendorf unter Telefon 05921 780147 oder per E-Mail an frauendorf@osnabrueck.ihk.de.