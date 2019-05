Ideenwettbewerb für ZOB in Nordhorn auf den Weg gebracht

Was soll aus dem Zentraler Omnibusbahnhof ZOB in Nordhorn werden, wenn die Busse wieder am Bahnhofsvorplatz halten? Mit dieser Frage sollen sich bis zu 15 Stadtplanungs- und Architekturbüros bei einem Ideenwettbewerb befassen.