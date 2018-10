Empfehlung - Ideenwettbewerb für ZOB-Fläche in Nordhorn startet 2019

Nordhorn An den Vorschlägen von Bürgermeister Thomas Berling (SPD) zur Nachnutzung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) hat sich in Nordhorn eine politische Debatte entzündet – angeheizt durch die näherrückende Bürgermeisterwahl am 26. Mai 2019. Entgegen den Protesten der CDU haben die Ratsmitglieder im jüngsten Stadtentwicklungsausschuss mehrheitlich dafür gestimmt, einen entsprechenden Ideenwettbewerb bereits im nächsten Jahr auszuloben und die nötigen Finanzmittel in den Haushalt für 2019 aufzunehmen. Der nichtöffentliche Verwaltungsausschuss muss dem noch zustimmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ideenwettbewerb-fuer-zob-flaeche-in-nordhorn-startet-2019-261681.html