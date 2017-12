Empfehlung - „Ich möchte einer von euch sein“

Nordhorn. Fast genau zwei Jahre ist es her, dass kurz vor Heiligabend die deutsche Medienlandschaft nach Nordhorn blickt. Auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise berührt ein besonderer Weihnachtsgruß die Menschen. Zahlreiche Migranten leben zu dieser Zeit in Notunterkünften, werden von haupt- und ehrenamtlichen Helfern versorgt. So auch in Kreissporthalle in Nordhorn, wo das Deutsche Rote Kreuz die Menschen betreut. Ebenda hängt plötzlich ein Schreiben an der Wand, ein Dankesbrief an die Rotkreuzler, an die Menschen in Nordhorn und an Deutschland überhaupt. Unterzeichnet hat den Text eine Vielzahl der Bewohner, um ihren Dank für die erhaltene Hilfe zum Ausdruck zu bringen. Schnell verbreitet sich die Aktion in den sozialen Netzwerken, die GN und überregionale Medien wie „Der Spiegel“ und RTL berichten ausführlich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/ich-moechte-einer-von-euch-sein-217549.html