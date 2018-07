Hundesport zieht zum Lebenshilfe-See

Der Gebrauchshundesportverein Nordhorn soll umziehen. Er muss sein Vereinsgelände am Ende der Alfred-Mozer-Straße räumen, es wird als Gewerbefläche benötigt. Die Stadt will den Verein auf ein Grundstück in der Nähe des Lebenshilfe-Sees im GIP umsiedeln.