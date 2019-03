Hunderte Helfer bei verregnetem „Frühjahrsputz“ in Nordhorn

Wohin man am Samstag auch sah: Überall in Nordhorn waren wieder Menschen mit Müllsäcken, Greifzangen und Warnwesten unterwegs. Trotz anhaltendem Regen nahmen Hunderte am diesjährigen „Frühjahrsputz“ teil.