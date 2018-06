Empfehlung - Hundefestival: Ein Fest für die treuen Begleiter

NORDHORN Gebell und Lautsprecherdurchsagen schallen über das AWO-Gelände am Gut Klausheide, Menschen ziehen scharenweise über die Wege, die gesäumt sind von etlichen Ständen: Mit großem Erfolg ist am Sonntag die zweite Auflage des Nordhorner Hundefestivals über die Bühne gegangen. Den Besuchern bot die bunte Veranstaltung, die morgens von Bürgermeister Thomas Berling eröffnet wurde, ein umfassendes Informationsangebot rund um die geliebten Vierbeiner – passend zum „Tag des Hundes“, der in Deutschland stets am zweiten Juni-Wochenende begangen wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/hundefestival-ein-fest-fuer-die-treuen-begleiter-239062.html