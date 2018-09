Empfehlung - Hubschrauber fliegt in Nordhorn ohne Patienten wieder ab

Nordhorn Viele Schaulustige haben am Montagabend die Landung eines Rettungshubschraubers am Stadtring in Nordhorn verfolgt. Er war angefordert worden, weil ein Hotelgast über Schmerzen in der Brust geklagt hatte. Wie ein Polizeisprecher berichtete, konnte der Gast jedoch vor Ort medizinisch versorgt werden und musste nicht mit dem Hubschrauber in eine Notambulanz geflogen werden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/hubschrauber-fliegt-in-nordhorn-ohne-patienten-wieder-ab-248901.html