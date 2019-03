Empfehlung - Hotel-Bündnis beendet: Müller-Brüder gehen getrennte Wege

Nordhorn Über Jahrzehnte hat sich die Familie Müller in Nordhorn als führender Anbieter im Hotel- und Gastronomiebereich etabliert. Zuletzt hielten die Brüder Thorsten und Reinhard Müller die Zügel gemeinschaftlich in der Hand als Gesellschafter und Geschäftsführer von drei Objekten in der Betriebsgesellschaft S.I.R. mbH. Seit dem 1. Januar gehen sie nun geschäftlich getrennte Wege: Während Reinhard weiterhin gemeinsam mit seiner Frau Christel das „Riverside“ am Vechtesee und das Hotel am Stadtring führt, leiten Thorsten und Michaela Müller das „Inside“ an der Bernhard Niehues-Straße.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/hotel-buendnis-beendet-mueller-brueder-gehen-getrennte-wege-287967.html