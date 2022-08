© Konjer, Stephan

An der Pestalozzi-Grundschule in Nordhorn werden an der Westfassade die Fenster und der Anstrich erneuert. Arnold Mönnich, Leiter des Nordhorner Hochbauamtes (links) und Luisa Bolk vom Hochbauamt überzeugen sich von der sauberen Arbeit der Handwerker. In den betroffenen Räumen muss an den Übergängen kaum nachgearbeitet werden. Foto: Stephan Konjer