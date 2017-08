Empfehlung - Hof Mühlenvenn hat Praxistest nach zehn Jahren bestanden

Nordhorn. Das Thema Selbstbestimmung hat auf dem Hof Mühlenvenn beinahe den Stellenwert eines Glaubensbekenntnisses. Heilerziehungspflegerin Nejla Yalcin sitzt mit den Bewohnern am Küchentisch. Sie sprechen über die Arbeit, den Alltag und die kommenden Tage. Die Besprechung läuft an diesem Mittwoch eher schleppend. Immerzu geht die Küchentür auf und sogenannte Freizeitbegleiter kommen herein, um einzelne Bewohner abzuholen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/hof-muehlenvenn-hat-praxistest-nach-zehn-jahren-bestanden-204003.html