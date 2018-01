Empfehlung - Höllenlärm über Klausheide: Kampfjets üben auf der Range

Nordhorn. „So schlimm war es seit Jahrzehnten nicht mehr. Dieser Lärmterror erinnerte an die 1960er-Jahre: Das hörte sich an wie damals, als die auf der Range übende Starfighter und Fiats in unserem Dorf das Geschirr in den Schränken scheppern ließen.“ Mit diesen Worten erinnerte sich am Donnerstag gegenüber den GN ein alteingesessener „Ureinwohner“ des Ortsteils zwischen Nordhorn und Lingen, der als Kind mit der nervtötenden „Begleitmusik“ von Nordhorn-Range aufgewachsen ist und sie „von der ersten Granate an kennt“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/hoellenlaerm-ueber-klausheide-kampfjets-ueben-auf-der-range-223098.html