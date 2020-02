/ Lesedauer: ca. 3min Hilbers und CDU wollen AfD „klare Kante zeigen“

Die AfD will den in der Alten Weberei geplanten Landesparteitag notfalls gerichtlich durchsetzen. AfD-Landeschefin Dana Guth bekräftigte am Freitag das Vorgehen. Nordhorns CDU sichert der Weberei-GmbH Hilfe zu, wenn sie die AfD nicht beherbergen will.