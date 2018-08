Empfehlung - „Highland Games“: Dudelsäcke rocken bei „Night of Kilts“

Nordhorn „15 years on the road“ (15 Jahre auf Tour) und endlich hätten sie sich entschlossen, ein deutsches Lied einzuüben: Als die schottische Dudelsack-Formation „Red Hot Chilli Pipers“ aus Glasgow den Song „Auf uns“ von Andreas Bourani anstimmt, gibt es kein Halten – die Zuhörer Singen, Tanzen und werfen ihre Arme in die Luft. „Auf dieses Leeebeen“ tönt es im Chor vom prall gefüllten Konzertgelände auf der Sportanlage der Spielvereinigung Brandlecht-Hestrup. Am Tag haben hier noch deutsche Männer und Frauen in Schottenröcken die „3. Grafschafter Highland Games“ bestritten. Jetzt dudeln drei echte Schotten auf ihren Sackpfeifen deutsche Popsongs.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/highland-games-dudelsaecke-rocken-bei-night-of-kilts-245417.html