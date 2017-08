Empfehlung - Heute rollen die Schlepperkolonnen in die Stadt

Nordhorn. Ob auf eigenen Rädern oder auf Lastwagenanhängern: Seit Sonnabend strömen zunehmend Traktoren in die Kreisstadt. Sie alle steuern traditionell die Wiese in der Nähe des Nordhorner Tierparks an. Wenn am Freitag der 25. „Historische Feldtag“ beginnt, müssen die Trecker, Mähdrescher, Anhänger und übrige Landmaschinen fein säuberlich aufgereiht auf dem Veteranenacker bereit stehen. Für die Mitglieder des Treckerclubs Nordhorn heißt das, sie müssen bis Donnerstagabend die Ärmel hochkrempeln und die Jubiläumsveranstaltung auf dem rund 15 Hektar großen Ausstellungsgelände an der Osttangente Wirklichkeit werden lassen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/heute-rollen-die-schlepperkolonnen-in-die-stadt-203024.html