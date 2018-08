Empfehlung - Heseper Weg: Erster Bauabschnitt wird Dienstag freigegeben

Nordhorn Der Boden vibriert, wenn die zehn Tonnen schwere Walze den noch dampfenden Asphalt glättet. Zwischen den Straßen Eschweg und Elskamp tragen Bauarbeiter mit schwerem Gerät gerade die Asphaltschichten für die neue FahrbahnMontag rücken die Bagger am Heseper Weg an auf. Am Dienstag soll die Sperrung auf dem 250 Meter langen Streckenabschnitt dann aufgehoben werden. Nach Angaben von Martin Heuvel vom Nordhorner Straßenbauamt sind die Arbeiten voll im Zeitplan. Bis Anfang Mai 2019 sollen die gesamten Bauarbeiten auf dem 1300 Meter langen Streckenabschnitt beendet sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/heseper-weg-erster-bauabschnitt-wird-dienstag-freigegeben-245211.html