Heseper Weg ab Montag voll gesperrt

Nordhorn In der Zeit von Montag, 18. März, bis voraussichtlich Freitag, 26. April, wird der Heseper Weg in Nordhorn zwischen der Einmündung Elskamp bis zur Emsbürener Straße (K27) voll gesperrt. Grund dafür sind die Arbeiten am sechsten und damit letzten Bauabschnitt im Rahmen des vollständigen Ausbaus der Straße. Während der Sperrung ist dieser Teilbereich des Heseper Weges nicht für den Verkehr zugänglich. Die Zufahrt zum Heseper Weg ist daher nur über den Oorder Weg oder über den Frensdorfer Ring möglich. Die Anlieger wurden über die Zugangsmöglichkeiten zu ihren Grundstücken informiert.