Empfehlung - Heseper Weg ab Montag gesperrt – Arbeiten dauern ein Jahr

gn Nordhorn. Ab Montag, 4. Juni, ist am Heseper Weg in Nordhorn mit Verkehrsbehinderungen und Vollsperrungen zu rechnen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird die Straße zwischen dem Kreisverkehr Frensdorfer Ring und der Kreuzung Wehrweg/Emsbürener Straße erneuert und ausgebaut. Der Durchgangsverkehr wird über den Oorder Weg und den Frensdorfer Ring umgeleitet. Die Stadt Nordhorn rechnet damit, dass die Baumaßnahmen insgesamt rund ein Jahr in Anspruch nehmen werden. Umleitungsempfehlungen werden vor Ort ausgeschildert. Die Zufahrt zum Tierpark Nordhorn bleibt aus Richtung Frensdorfer Ring gewährleistet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/heseper-weg-ab-montag-gesperrt-arbeiten-dauern-ein-jahr-237832.html