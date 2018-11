Heseper bringen ihre Siedlung zum Erblühen

„Unsere Siedlung soll schöner werden“, das sagten am Samstag Frauen und Männer der Siedlung „Am Berg“ / „Am Kreuzbree“ in Hesepe. Sie räumten einen Grünstreifen an der Eingangsstraße zu ihrer Siedlung frei, pflanzten Bäume und säten Waldblumensamen aus.