Empfehlung - Hervorragende Perspektiven für 92 Kaufleute

Nordhorn Sie wurden in den Berufsfeldern IT beziehungsweise Logistik ausgebildet. Schulleiter Wolfgang Schönnagel begrüßte die Gäste und gratulierte den ehemaligen Schülerinnen und Schülern zu ihrem großartigen Erfolg. Mit drei Wünschen gab er den Absolventinnen und Absolventen mit auf den Weg, auch zukünftig dem Lernen offen gegenüber zu stehen, sich ehrenamtlich für die Gesellschaft einzusetzen und die Werte des Grundgesetzes zu leben und zu bewahren. Die Glückwünsche der IHK übermittelte Gerd Helming, Geschäftsführer der Helming & Sohn GmbH. Er sprach den ausbildenden Unternehmen, Lehrkräften und Familienangehörigen der Absolventen seinen Dank aus und betonte das hohe Engagement der ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfer. Berufliche Bildung sei keine schnurgerade Straße, vielmehr gebe es vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Er appellierte an die ehemaligen Auszubildenden, ihre guten Erfahrungen mit dem Produkt „Ausbildung“ in ihrem Umfeld weiterzugeben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/hervorragende-perspektiven-fuer-92-kaufleute-306645.html