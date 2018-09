Henrike Lüers wird neue Pastorin in der Kreuzkirche

Nordhorn„Die Ordination ist nach der theologischen Ausbildung in Studium und Vikariat ein besonderer Höhepunkt im Leben einer Pastorin. Sie geschieht einmalig und gilt ein Leben lang“, sagt der Regionalbischof für den Sprengel Ostfriesland-Ems. Die Kirche verbinde die Ordination immer mit einem konkreten Auftrag zum Dienst einer Pastorin, so Klahr.

Die 31-Jährige ist in Westerstede aufgewachsen. Hier erhielt Lüers in der Arbeit im Kindergottesdienst und mit Konfirmanden ihre erste kirchliche Prägung. Evangelische Theologie hat sie in Göttingen und Münster studiert, in Mailand dann ein Semester Erziehungswissenschaften. Ihr Vikariat absolvierte die Theologin in der St. Andreasgemeinde Ashausen bei Winsen an der Luhe bis zum Januar 2017 und im Anschluss daran ein halbjähriges Sondervikariat im Bereich Kindergottesdienst im Evangelischen Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik im Michaeliskloster Hildesheim. Henrike Lüers ist verheiratet und hat einen einjährigen Sohn.

Landessuperintendent Dr. Detlef Klahr freut sich, dass er mit Henrike Lüers nun innerhalb eines Jahres fünf junge Theologen ordinieren kann. „So etwas hat es im Sprengel Ostfriesland-Ems noch nicht gegeben!“, sagt Klahr. Der Regionalbischof ordinierte zuvor unter anderem bereits Dr. Helen-Kathrin Treutler zur Pastorin der Johanneskirchengemeinde in Lingen. öso