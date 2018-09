Henrike Lüers ist neue Pastorin in der Kreuzkirchen-Gemeinde

„Pastor oder Pastorin zu sein ist ein wunderbarer Beruf“, sagte Landessuperintendent Dr. Detlef Klahr am Sonntag vor der Gemeinde der lutherischen Kreuzkirche in Nordhorn. In diesen Beruf ist am Sonntag auch Henrike Lüers offiziell eingestiegen.