Heitere und ernste Werke beim Dichterwettstreit in Nordhorn

Trauer nach verflossener Liebe, eine Abrechnung mit den Lehrern oder die Aufforderung, das Leben zu leben: Eine Vielfalt an Themen präsentierten die Schüler in ihren Gedichten beim Poetry-Slam an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Gesundheit und Soziales.