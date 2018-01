Empfehlung - Heimkehr und Neuanfang für Pastor Wangemann

Nordhorn . Ein neuer evangelisch-reformierter Seelsorger wirkt in der Euregio-Klinik: Pastor Rolf Christian Wangemann, zuletzt mehr als 20 Jahre in Siegen tätig, tritt die Nachfolge von Pastorin Brigitte Schroven an. Mit einem feierlichen Gottesdienst wurde er gestern in sein Amt eingeführt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/heimkehr-und-neuanfang-fuer-pastor-wangemann-220910.html