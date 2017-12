Heiligabend bei „Bauer Harm“ im Tierpark

gn Nordhorn. Die Zeit bis zur Bescherung am Heiligen Abend ist für Kinder lang und nicht selten langweilig. Abhilfe gibt es an diesem Tag im Tierpark Nordhorn: Hier wartet am 24. Dezember in der guten Stube des Vechtehofes „Bauer Harm“ auf kleine und große Zoobesucher. Er liest den Kindern Weihnachtsgeschichten vor oder erzählt ihnen, wie Weihnachten früher gefeiert wurde. Auch freut er sich, wenn Kinder mit selbst gemalten Weihnachtsbildern kommen, mit denen er seine Stube schmücken kann. Auch Erwachsene sind willkommen, um mit ihm über die alte Zeit zu reden.

Der Tierpark ist Heiligabend von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Das Veranstaltungsprogramm des Familienzoos endet am Freitag, 29. Dezember, mit dem traditionellen Schuhsohlenbacken von Förderverein, Tierparknachbarn, Mitarbeitern und Freunden.